"سلامة" يستبعد عقد المؤتمر "الجامع" لهذه الأسباب

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن احتمالية تأجيل عقد المؤتمر الليبي الجامع الذي سبق وأن دعا له، ليعقد في شهر فبراير المقبل.

وبرر سلامة، صعوبة عقد المؤتمر، بغياب المصالحات وقبول الطراف الليبية بعضها لبعض، معتبرا أنه لكي يتم عقد مؤتمر جامع بين كل الأطراف الليبية، لابد من التوصل إلى حد معين من التصالح وقبول الآخر، وهو ما لايزال غير متوفر، إضافة لصعوبة أخرى تتمثل في الاتفاق على مكان عقد المؤتمر داخل ليبيا.

وحذر المبعوث الأممي، في تصريحات تلفزيونية، من خطورة الوضع الذي تعيشه ليبيا، مؤكدا أن البعثة تعمل بكل ما لديها من امكانات مع الحكومة الحالية، إلى حين انتخاب حكومة جديدة، عقب إجراء انتخابات.

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