ترامب لـ«السراج» في ذكرى الاستقلال: الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لـ«الحل»

هنأ الرئيس الأميركي، اليوم الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال، مؤكدا أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية في ليبيا.

وأكد ترامب، في رسالة نشرها موقع السفارة الأميركية على الإنترنت، وقوف «الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في سعيكم إلى تخطي إرث أكثر من 40 عاماً من الدكتاتورية، وإنشاء مؤسسات شاملة للجميع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلد، وحرمان داعش والإرهابيين الآخرين من الملاذ الآمن».

وأشار إلى أن «توقيع الاتفاق السياسي قبل عامين كان خطوة هامة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب الليبي»، مجددا «التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم حكومة الوفاق الوطني».

وأوضح أن « ليبيا تحتاج إلى الوحدة للتغلب على داعش وغيرها من الإرهابيين وتوفير الأمن للشعب الليبي ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية الملحة»، متعهدا بـ«العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتعزيز مستقبل أكثر استقراراً وأمناً لليبيين جميعاً».

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