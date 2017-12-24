الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم

اختبرت الصين، اليوم الأحد، بنجاح أكبر طائرة برمائية في العالم أطلقت عليها اسم «التنين المائي».

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الطائرة البرمائية، وهي من طراز «إيه جي 600» والملقبة بـ«كونلونغ» (أي التنين المائي)، حلقت في السماء من مطار جينوان للطيران المدني في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت الشركة الصينية لصناعة الطيران إن الطائرة «إيه جي 600) يصل طولها إلى 39.6 متر، فيما يصل باع جناحيها إلى 38.8 متر.

ويعتقد بأن هذه الطائرة هي أكبر طائرة برمائية يجري تطويرها في العالم.

واستغرق صنع الطائرة نحو 8 سنوات، وهي تضاهي حجم الطائرة بوينغ 737 تقريبًا. وسيجري الاعتماد على الطائرة في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات.

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