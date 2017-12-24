ترامب: ندعم حكومة الوفاق، والليبيين ينتهجون سبل المصالحة السياسية

شدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الأحد، في التهنئة التي أرسلها إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ولليبيين الذين يسعون عن طريق المصالحة السياسية الوطنية إلى إقامة بلد موحد.

وأوضح ترامب أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة الليبية في الفترة الانتقالية، مبينًا أن ذلك يحرم تنظيم الدولة والإرهابيين من وجود ملاذ لهم في ليبيا، وفق تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي وقوف بلاده مع الشعب الليبي للتخلص من “إرث أربعة عقود من الدكتاتورية”، وإنشاء المؤسسات، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلد، مشيرًا إلى التزامهم بدعم وتوفير الأمن للشعب الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وفق قوله.

ويوافق اليوم 24 من ديسمبر ذكرى استقلال ليبيا الذي نالته عام 1951 بمساعدة من الأمم المتحدة.

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