الفانو يجدد دعم بلاده للنهج التوافقي وما يبذل من جهد للم الشمل وتحقيق الأمن في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو دعم بلاده للنهج التوافقي وما يبذل من جهد للم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيدا بوقوف إيطاليا إلى جانب ليبيا، وإعادة فتحها لسفارتها في العاصمة طرابلس.

كما أكد الفانو في مؤتمر صحفي أمس في مطار معيتيقة الدولي مع نظيره الليبي محمد سيالة تأييده لجهود المبعوث الأممي “غسان سلامة”، آملا أن تفضي هذه الجهود بشكل سريع إلى انتخابات.

من جانبه نوه سيالة إلى أن جوهر زيارة ألفانو واللقاء الذي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو التأكيد على أن لا حل عسكري للقضية الليبية، بل سياسي يبنى على جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في ليبيا، وكذلك الإعداد الفني والسياسي للانتخابات القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا