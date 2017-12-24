شكري يدعو القادة والسياسيين في ليبيا للعودة إلى وضع توافقي يلبي طموحات كل الليبيين

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من مواجهة ليبيا لخطر التقسيم، مشددا علي ضرورة محافظة الليبيين علي بلدهم.

شكري وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية، قال إن الوضع في ليبيا يمثل خطراً على دول الجوار كمصر وتونس والجزائر، مؤكدا أن التواصل مستمر بينهم لمساعدة الليبيين لاعتماد الحل السياسي والحفاظ على أمنهم القومي.

وأوضح شكري أن الجميع يسعى إلى تزكية الحل السياسي الذي تم التواصل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة داعياً القادة والسياسيين في ليبيا كافة إلى العودة إلى وضع توافقي يلبي طموحات كل أطياف الشعب الليبي ويبعد عنهم خطر التقسيم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا