مقتل 37 في حريق في مركز تجاري بالفليبين

لقي 37 شخصًا على الأقل حتفهم في حريق شب في مركز تجاري في مدينة دافاو بجنوب الفليبين.

وقال مسؤولون بحكومة المدينة، بحسب وكالة «رويترز» إن معظم القتلى من العاملين في مركز للاتصالات بالمركز التجاري، مضيفين أن فرق الإغاثة أنقذت ستة أشخاص ونقلتهم إلى المستشفى.

وذكر نائب رئيس بلدية المدينة، باولو دوتيرتي، أن فرص وجود ناجين من بين 37 شخصًا ما زالوا مفقودين في مركز «إن سي سي» التجاري «منعدمة»، مضيفًا: «فلنصلي من أجلهم».

وقالت ناطقة باسم حكومة المدينة إن الحريق شب أمس السبت في معرض للأثاث في الطابق الثالث بالمركز التجاري وسرعان ما اجتاح شركة في الطابق الأعلى.

وأضافت إن سبب الحريق غير معروف ولكن تحقيقًا بدأ لمعرفة السبب.

وزار الرئيس دوتيرتي وابنته سارة رئيسة بلدية المدينة موقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء السبت للقاء أقارب المفقودين والناجين.

ويأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه جنوب الفلبين، لا سيما جزيرة مينداناو، عاصفة «تمبين» الاستوائية، التي أودت بحياة 182 شخصًا.

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