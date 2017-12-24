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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 الساعة 11:41 صباحا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 9.030 دينار ليبي

اليورو الأوروبي : 10.696 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 12.097 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.506 دينار ليبي

الدينار الاردني : 12.728 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 2.367 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.286 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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