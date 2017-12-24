مصر: تنفيذ مشروع عمراني يتكلف 100 مليار جنيه في سيناء

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث السنوات المقبلة مشروعًا عمرانيًا بتكلفة 100 مليار جنيه في شبه جزيرة سيناء.

وذكر السيسي، خلال احتفال أقيم أمس السبت في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من مشاريع التنمية في منطقة قناة السويس: «فيه تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروع قومي وتخطيط عمراني متكامل سيتم تنفيذه خلال السنتين أو الثلاث السنوات المقبلة».

وأضاف أن المشروع سينفذ سواء بقي في الحكم أو انتخب غيره رئيسًا. إلا أن السيسي لم يذكر متى يبدأ المشروع أو مصادر تمويله أو تفاصيل المنشآت التي ستقام في نطاقه.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في مصر العام المقبل.

وقال السيسي «سيناء أرضنا»، مضيفًا أن القوات المسلحة ستقاوم المتشددين «بكل العنف… بكل العنف. أيوا بكل العنف… وسوف نضع حدًا للإرهاب الموجود فيها».

وأمر السيسي الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على متشددين في شمال سيناء خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء قتل فيه أكثر من 300 شخص الشهر الماضي.

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