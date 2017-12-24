ماكرون يزور أكبر قاعدة عسكرية فرنسية قرب ليبيا

رصد وترجمة/ المتوسط:

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم مساعدات بقيمة أكثر من 400 مليون يورو (474 مليون دولار)على مدى أربعة أعوام إلى النيجر أثناء زيارة قام بها إلى هذا البلد الأفريقي يوم الجمعة الماضي، وأخبر ماكرون رئيس النيجر أنه على استعداد لتعزيز وجود فرنسا في منطقة الساحل بحسب موقع (يو أس نيوز) الإخباري.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس إيسوفو محمد: “إننا مستعدون لتعزيز وجودنا في منطقة الساحل, لأن الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري”.

و شدد على أن هناك مسائل رئيسية أخرى تثير القلق، من بينها تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا ومكافحة الهجرة والإتجار بالبشر”.

ويسافر المهاجرون الأفارقة عبر النيجر وليبيا على أمل أن يصلوا إلى أوروبا، ويموت كثير منهم في الصحراء الشاسعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن آلاف المهاجرين من غرب افريقيا أعيدوا إلى بلادهم في الأسابيع الأخيرة من قبل حكوماتهم وسط الغضب المتنامي إزاء مقاطع الفيديو الأخيرة التي أظهرت وجود مزاد للعبيد في ليبيا.

وقال رئيس النيجر أن الأسباب الجذرية للهجرة هي الفقر وانعدام الأمن والعجز الديمقراطي، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة للتنمية.

وأضاف قائلاً: “إذا تمكنا من الرد على هذا ونجحنا في الحد من الفقر في المناطق الريفية … وإذا تمكنا من الإصلاح في القرى، يمكننا التوصل إلى حل موضوعي لمسألة الهجرة, والنيجر عازمة على مواصلة هذه الجهود”.

وأعلن ماكرون عن مساعدات ثنائية تصل إلى أكثر من 400 مليون يورو للنيجر في الفترة من 2017 إلى 2021 والتي ستذهب نحو مشاريع الأمن والتنمية والديمقراطية.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار النيجر يومي الجمعة والسبت رغبة منه في تشجيع الجهود العسكرية المتنامية للنيجر لمكافحة الإرهاب في غرب افريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا لديها الآلاف من القوات هناك في أكبر قاعدة عسكرية خارج حدود فرنسا .

وفى وقت متأخر من يوم الجمعة تناول ماكرون الطعام مع الجنود المتمركزين فى النيجر, والذين يقاتلون ضد التطرف في منطقة الساحل، وطمأنهم إلى أن فرنسا لن تتخلى عن المنطقة للمتطرفين.

وأعلن ماكرون في حديثٍ وسط 500 جندي فرنسي من عملية (برخان) في مطار نيامي, بالعاصمة النيجرية، بأن منطقة الساحل تمثل أولوية وتلعب دوراً في مستقبل القارة الأفريقية، وأنها، دون شك، تمثل جزءاً من مستقبل فرنسا، مؤكداً على أن بلاده لن تترك الساحل في أيدي إرهابيين”.

وفى معرض دعم القوات الفرنسية التي تتخذ من النيجر مقراً لها، أحضر ماكرون معه الشيف من قصر الإليزيه الرئاسي والذى أشرف على إعداد وجبة للقوات الفرنسية, إضافة إلى القوات الأمريكية والكندية والألمانية.

وشجع ماكرون الجنود على أن يظلوا يقظين وشجعان، مع تأكيده أيضا على أن الرد العسكري ليس هو الحل الوحيد لهزيمة المتطرفين مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام في المنطقة.

وكان ماكرون أعلن دعمه لقوة مجموعة ال 5 المشكلة حديثاً من جنود أفارقة، من تشاد والنيجر ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، والتي ستعمل جنباً إلى جنب مع عملية برخان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية