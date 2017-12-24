رئيس جامعة سرت يطالب بالالتزام بمواعيد صيانة كلية طب الأسنان

أكد رئيس جامعة سرت الدكتور أحمد أبو خزام على ضرورة الالتزام بمواعيد استكمال صيانة كلية طب وجراحة الأسنان في الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال تفقده الكلية، رفقة مدير إدارة المشروعات بالجامعة الدكتور صالح بولعج، حيث تابع العمل بالعيادة المركزية المجمعة لعلاج الأسنان التابعة للكلية، والتي تحوي 20 كرسيًا للعلاج والتدريبات العملية لطلاب الكلية، والمقرر أن تباشر عملها قريبًا.

وقال مصدر أكاديمي بالكلية، أمس السبت، إن الهدف من الزيارة الاطلاع على الصيانة التي تجرى لمرافق كلية طب وجراحة الأسنان والعيادة المجمعة.

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