وصفات سحرية لعلاج فراغات الشعر

يعاني الكثير من مشكلة وجود فراغات في الشعر ويبحثن عن حلول سريعة، لذلك نقدم إليكم مجموعة خلطات منزلية سهلة التطبيق لحل هذه المشكلة تمامًا تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «بنات حواء».

قناع الدحي:

المكونات

بيضة كاملة

ملعقتان زيت جوز هند نقي

ملعقة كبيرة عسل النحل

عصير ليمونة

طريقة التطبيق

– اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ جيدًا ثم اخلطي المكونات جيدًا ووزعي الخليط على الشعر جيدًا ودلكي أماكن الفراغات واتركي القناع لمدة 45 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا بالماء الدافئ وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مرضية من أول شهر.

قناع زيت الخردل والحنة:

المكونات

كوب من زيت الخردل

أربع ملاعق كبيرة من بودرة الحنة

طريقة التطبيق

– اغسلي شعرك جيدًا ودلكي تحت مياه دافئة حتى تتفتح المسام ثم سخني الزيت على حمام مياه ساخنة.

– ضيفي بودرة الحنة واخلطي جيدًا ثم دلكي فروة الشعر بالخليط الدافئ وركزي على الأجزاء المتواجد فيها فراغات واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بماء دافئ كرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًا على الأقل.

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