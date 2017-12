“تاناروت”.. فنون وضوءٌ مُسلّط نحو السينما في ليبيا

يواصل عناصر تجمع تاناروت للإبداع الليبي نشاطاتهم التي يطمحون من خلالها للارتقاء بمختلف الأصعدة الفنية في ليبيا، حيث افتتح التجمع بالأمس فعاليات أسبوع الفيلم الليبي، الذي سيتواصل لـ6 أيام.

ويقيم تجمع تاناروت للإبداع الليبي فعاليات أسبوع الفيلم الليبي للمساهة في النهوض بصناعة السينما في ليبيا، وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لمهرجان تاناروت السينمائي، الذي من المفترض أن يُقام خلال الفترة القادمة.

وتم افتتاح فعاليات اليوم الأول لأسبوع الفيلم الليبي بعرض الفيلم السينمائي الليبي “والعكس صحيح”، الذي يُناقش بعمق وضع المواطن الليبي بعد الحرب، كما تم عقد حلقة حوار تبادل من خلالها الحاضرين النقاشات التي دارت حول الفيلم.

واختتم المشاركون فعاليات الأسبوع بعقد ورشة عمل حول كيفية كتابة سيناريو الفيلم تحت إشراف سراج الطلحي.

ولم يغب سحر الألوان والألحان عن عروض اليوم الأول الذي تخللته فقرة موسيقية للفنانات فاطمة وعائشة المغربي، إلى جانب فقرة الفن التشكيلي للفنانتين: أسماء بشاشة، وشفاء سالم.

