المسماري: القيادة العامة ترحب بالانتخابات على أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي ليبيّ

أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أتت في إطار عمل ورغبة فرنسا في حل الأزمة الليبية، والتزاما باتفاق باريس، وتنفيذا لمخرجاته.

المسماري أوضح في تصريحات صحفية أمس أن القيادة ترحب بالانتخابات كواحدة من هذه المخرجات المهمة، على أن تكون حرة ونزيهة وأمينة، وبإشراف قضائي ليبي ومراقبة من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى تركيز لقاء قائد الجيش المشير خليفة حفتر مع لودريان على تحقيق هذه المتطلبات.

كما أكد المسماري على أن القيادة العسكرية لا تبحث عن السلطة أو السيطرة من خلال المطالبة بالانتخابات، بل تبحث عن قيادة مدنية ليبية منتخبة ديموقراطيا لتصل بليبيا إلى بر الأمان.

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