السراج : الجنوب الليبي لن يكون أبداً مهمشاً وسيحظى بما يستحقه من إهتمام

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت في مقر المجلس بمدينة طرابلس وفداً من منطقة الجنوب يضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي عتبة واُوباري وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون.

وحضر الاجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة و وزير الخارجية محمد سيالة حيث أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق وتأييدهم لما يبذله السراج من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وتوسيع قاعدة التوافق.

واستمع السراج لما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات مناطقهم وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية ودعم عدد من المؤسسات الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات كما طالب أعضاء الوفد بفتح مطارات الجنوب.

السراج أصدر تعليماته بإتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات وفقاً للأولويات وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكداً بأن حكومة الوفاق لا تفرق بين مناطق ليبيا وأن الجنوب الليبي لن يكون أبداً مهمشاً وسيحظى بما يستحقه من إهتمام.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي أثر سلباً على أداء مؤسسات الدولة، مؤكداً على سعيه لتحقيق اللامركزية الإدارية في كامل أنحاء ليبيا وأن البلديات هي امتداد للحكومة وتمثل واقع بيئتها الإجتماعية.

ووافق رئيس المجلس الرئاسي على مقترح تشكيل لجنة يترأسها أحمد حمزة تكون حلقة وصل وتواصل ما بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية