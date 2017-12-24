شاهد اختبار كيا سترنج 2018 للسلامة والأمان

خضعت سيارة كيا ستنجر 2018 الجديدة كليًا لاختبار السلامة والأمان من قبل المعهد الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة وحصلت على نتائج مبهرة لجميع الاختبارات التي قد أجريت عليها.

وبعد هذه الاختبارات أصبحت هذه السيارة الكورية ذات الدفع الخلفي/الكلي ليست فقط من أكثر سيارات السيدان عملية وإنما واحدة من أكثرها أمانًا على الطرقات، خاصة وأنها تتمتع بقدرات كبيرة تدمجها تحت فئة سيارات السيدان الرياضية ونستعرض معكم فيديو من موقع قناة 4drivetime يوتيوب للاختبارات التي أجريت للسيارة.

وحصلت كيا ستنجر 2018 على 5 نجوم باختبار سلامة ودعم الركاب أي بنسبة 93 بالمئة، بينما حصدت على 82 بالمئة باختبار نظام مساعد الأمان عند تزويدها بكافة أنظمة السلامة ومساعدة القيادة.

وستكون هذه السيارة منافسة قوية للسيارات الألمانية ذات الدفع الخلفي من بي إم دبليو ومرسيدس بنزوذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

الجدير ذكره أن النسخة الأقوى من ستنجر قد زودت بمحرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 365 حصانًا ينقل القوة إلى العجلات الرباعية الأمر الذي يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال أقل من 5 ثوانٍ والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 269 كلم/س.

بالنسبة إلى أسعار سيارة كيا ستنجر فستبدأ في الولايات المتحدة من 31.900 للنسخة الأساسية.



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