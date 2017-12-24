عمران: الشروع في انتخابات دون وجود قواعد دستورية سيؤدي للمزيد من الانقسامات

خاص/ المتوسط:

كشفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، عن انطلاق حراك للدفع نحو الاستفتاء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وأوضحت عمران في تصريحات لصحيفة المتوسط، أن الحراك ينظمه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بعدد من المدن والمناطق الليبية، وسيتواصل لعدة أيام، بحضور اعضاء عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، لافتة إلى أن الحراك الذي سيكون في مدن الشرق والغرب والجنوب، بدعم من مؤسسات وشخصيات وطنية، سيتضمن جلسات حوارية ووقفات للدفع نحو الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الشروع في العملية الانتخابية.

كما أكدت عمران، أن جميع أعضاء الهيئة الموقعون على مشروع الدستور، يؤيدون هذا الحراك ويرون أن الشروع في انتخابات دون وجود اسس وقواعد دستورية حاكمة، سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات والمعاناة في البلاد.

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