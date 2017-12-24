السفير البريطاني بمناسبة عيد الاستقلال: جاهزون للمساعدة في بناء دولة ليبية مزدهرة (فيديو)

قال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، اليوم الأحد، إن بلاده جاهزة للمساعدة في بناء دولة ليبية مزدهرة ومستقرة من خلال دعم خطة دعم الأمم المتحدة.

وأوضح، في كلمة وجهها، وبثها الموقع الإلكتروني للسفارة، إلى الليبيين بمناسبة الذكري 66 لاستقلال ليبيا، إن« الخطة تهدف إلى مساعدة الليبيين في تكوين حكومة واحدة وفعّالة».

وأشار إلى أن «واجبها سيكون تقديم خدمات لكل الليبيين في الجنوب والشرق والغرب وتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية 2018».

ونوه إلى أن «كان الاستقلال حدثاً تاريخياً يفتخر به كل الليبيين. لكي يعود الاستقرار والازدهار في ليبيا يجب أن يتحد الليبيون كما اتحدوا في عام 1951.

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