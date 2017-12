ترامب “يُعايِد” الليبيين بـ”الاستقلال”.. ويُذكّره بـ”الصخيرات وداعش”

218TV| متابعة إخبارية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستظل ملتزمة بشكل راسخ بدعم الليبيين الذين يسعون إلى إقامة بلد موحد عن طريق المصالحة السياسية الوطنية، مؤكدا في رسالة تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا أن الاتفاق السياسي لا يزال هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية، معتبرا أن التوقيع عليه كان “خطوة هامة”.

وفي الرسالة الموجهة إلى السراج، ذكّر ترامب بأن واشنطن تقف مع الليبيين الساعين إلى تخطي إرث أكثر من 40 عاماً من الدكتاتورية، وإنشاء مؤسسات شاملة للجميع، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، قبل أن يُعرّج على ملف الإرهاب بالتأكيد على أن ليبيا تحتاج إلى الوحدة لحرمان داعش من أي “ملاذ آمن” في ليبيا.

وبحسب ترامب فإن الليبيين يحتاجون إلى الأمن، لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية الملحة، مؤكدا على أن واشنطن ستتعاون مع الدول الحليفة حول العالم، لتحقيق أمن واستقرار في ليبيا، لكن الرسالة التي تعد حدثاً تقليديا بين الولايات المتحدة وجميع الدول بمناسبات الاستقلال، لم يشي فيها ترامب بأي “قواعد عملية” لدفع العملية السياسية في ليبيا، فيما لم تُعيّن واشنطن حتى الآن مبعوثا خاصا خلفا لجوناثان وينر.

