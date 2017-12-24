الأميل يكشف أسباب توقف البث بإذاعة سرت المحلية

خاص/ المتوسط:

كشف الناطق الاعلامي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، أن البث الإذاعي لإذاعة سرت المحلية المسموعة، توقف نتيجة عطل بجهاز الارسال جراء أحوال الطقس والرياح القوية والامطار الغزيرة التي شهدتها مدينة سرت خلال 48 ساعة الماضية.

وقال الاميل، في تصريحات للمتوسط، أن هوائي الاذاعة تعرض لخلل فنى اوقف بث الاذاعة مما ادى الى ارتفاع الانعكاس على مرسلة الاذاعة الجديدة التي تم تركيبها مند شهرين فقط وهو قد يعرضها للتلف في حالة تشغيلها بشكل متواصل، موضحا أن فريق فنى تابع لفرع قناة ليبيا الوطنية بسرت يقوم حاليا بعمليات الصيانة للتغلب على المشكلة ومحاولة تفادى أي طارئ قد يلحق الضرر بالمرسلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية