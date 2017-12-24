5 نصائح تحمي سيارتك من الأعطال

يعاني أصحاب السيارات مشاكل تعطل السيارة كثيرًا خلال فصل الشتاء لذلك نقدم إليكم 5 نصائح سهلة التطبيق لحماية سيارتك من الأعطال أطول فترة ممكنة، وذلك وفقًا لموقع «مصراوي».

تغييرالبوجيهات

بعد السير بها مسافة 100.000 كلم يجب تغيير البوجيهات بشكل عاجل، كما يجب اختبارها بشكل دائم طوال تلك الفترة وتغيير التالف منها، كما ينصح بفحصها خاصة قبل السفر.

بوجيهات

صلاحية الإطارات

الإطارات مكون رئيس في السيارة فدونها لا تسير السيارة، وكذلك في حال عدم صلاحيتها قد يتعرض السائق ومن معه إلى خطر داهم قد يصل إلى حد الوفاة، لذا يجب عليك تفقدها بشكل دوري وتغيير التالف منها، وكذلك تغيير الإطارات الأربعة بعد مرور 5 سنوات على أول استخدام.

سلامة الإطارات

ضبط المكابح

لا تترد في الذهاب إلى المتخصص إذا ما شعرت بأي تغير في أداء مكابح السيارة سواء من خلال صوتها أو عند الضغط علي دواستها.

مكابح

زيوت المحركات

يجب الحفاظ على موعد تغيير زيت المحرك ويكون في المتوسط كل 3.000 كلم، أو بحسب نوع الزيت الذي تستخدمه، والذي قد تصل صلاحية استخدامه في بعض الأنواع إلى 10.000 كلم.

زيت المحرك

مياه الريدياتير

«الريدياتير» من الأجزاء الرئيسة في السيارة، حيث يعمل على تبريد المحرك أثناء عمله وفي حال توقفه عن العمل أو حدوث أي خلل به قد يصيب ذلك السيارة بأعطاب خطيرة ترتقي إلى حد احتراق المحرك، لذا تجب صيانته بشكل دوري.

الريدياتير

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