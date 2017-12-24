باذنجان بالموزاريلا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الباذنجان الشهي مع الجبن الموزاريلا واعديه في مطبخك بسهولة واستمتعي بمذاق الباذنجان الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

حبة باذنجان

نصف كوب جبنة موزاريلا مقطعة

حبة طماطم مقطعة

ملح

زيت للقلي

طريقة التحضير

– يغسل الباذنجان جيدًا، ويقطع شرائح متوسطة السمك دون تقشير ويرص في مصفاة، ويرش عليه الملح، ويترك لمدة ربع ساعة.

– يمسح بورق مطبخ، ويوضع جانبًا ويوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

– يقلى الباذنجان في الزيت، ويقلب على الجانبين حتى يحمر وينضج.

– يرفع على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ويرص في الطبق، وتوزع فوقه قطع الموزاريلا والطماطم ويصبح جاهزًا للتقديم.

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