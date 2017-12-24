مباحثات سعودية جزائرية للازمة الليبية

أجرى رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في ختام زيارة قادته إلى الجزائر، مشاورات مع المسؤولين بالبلاد حول الملف الليبي.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في تصريح إلى الصحفيين في ختام زيارة لرئيس مجلس الشورى السعودي استغرقت أربعة أيام، التقى خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، أوضح أن العلاقات بين البلدين متميزة في شتى المجالات، وتابع: ” نحن مطالبون انطلاقًا من تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للعمل معًا على تعزيز هذه العلاقات.

وبدوره قال مساهل إنه تطرق مع المسؤول السعودي إلى الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية، حيث تعيش هذه الدول نزاعات مع التأكيد على سياسة الجزائر في هذا الشأن، المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار وتفضيل الحلول السياسية.

وشدد مساهل، خلال حديثه عن الأوضاع في ليبيا، على أهمية منح الفرصة للحل السلمي للأزمات التي تعرفها هذه الدول، مما سيعود بالفائدة على شعوبها التي تحتاج إلى النمو والاستقرار والرقي.

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