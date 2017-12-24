30 خبيرًا في مرمى انتخابات الأولمبية الليبية

أكد مرشح اتحاد السباحة في انتخابات الأولمبية الليبية، خالد المقصبي، أنه يؤمن بمبدأ المنافسة، داعيًا لاختيار الأفضل والذي بإمكانه أن يقدم الجديد والمفيد للرياضة بعيدًا عن العاطفة والحسابات الشخصية.

وأضاف المقصبي فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد، عزمه في حالة انتخابه عن فئة الخبراء تقديم الإضافة في اللجنة الأولمبية الليبية.

وتقدم قرابة الثلاثين خبيرًا للتنافس على 6 مقاعد للخبراء، منهم 3 عناصر نسائية، وتجري الانتخابات يوم 4 يناير بالنسبة للخبراء، ويصبح للخبير المرشح صوت في انتخابات مجلس الإدارة وصوته حاسم في انتخابات الرئيس والنواب والأمين العام وأمين الصندوق، كما تجري انتخابات مجلس الإدارة يوم 11 يناير المقبل.

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