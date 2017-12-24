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بريطانيا تدعو الليبيين إلى تكرار “ما فعلوه”.. عام 1951

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV| متابعة إخبارية

قال السفير البريطاني لدى ليبيا- المنتهية فترته- بيتر ميليت إن على الليبيين أن يتحدوا كما اتحدوا عام 1951، رابطا هذا الفعل بعودة الأمن والاستقرار إلى عموم المدن الليبية، متمنيا في رسالة متلفزة بمناسبة عيد الاستقلال السادس والستين لليبيا أن يشهد عام 218 انتخابات في ليبيا، وهو أمر بحسب ميليت يعزز مساعٍ سياسية لتحقيق استقرار سياسي.

وبحسب ميليت فإن خطة عمل الأمم المتحدة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قبل نحو شهرين، من شأن تطبيقها أن تقود إلى حكومة ترعى شؤون مصالح الليبيين، معتبرا  أن هذه الحكومة سيتعين عليها أن تنهض بمشكلات الليبيين، وحل مشكلاتهم، علما أن السفير البريطاني ميليت قد قضى في ليبيا سفيرا لبلاده نحو ثلاثة سنوات، فيما لم تسم لندن خلفا له حتى اللحظة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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