مدرب الشرطة يطالب بحقوق «الدامجة» في المنتخب الليبي

طالب مدرب فريق الشرطة لفئة الناشئين واللاعب السابق بنادي الاتحاد، امحمد الفيلالي، اتحاد الكرة باحترام جهود المدرب السابق للمنتخب الوطني جلال الدامجة الذي قدم عملاً في ظروف صعبة دون أن يتقاضى راتبه لمدة عام.

وأشاد الفيلالي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد، بالمدرب الحالي للمنتخب عمر المريمي، مؤكدًا أهمية استمراره في تدريب الفريق الوطني وإعطاءه الوقت اللازم.

وأبدى الفيلالي اندهاشه من عدم إعطاء الثقة بشكل مستمر للمدربين الوطنيين الذين دائمًا هم المنقذ للمنتخب الوطني لكرة القدم.

ودعا مدرب الشرطة باعتباره مهتمًا بتدريب فئات الناشئين حاليًا اتحاد الكرة وهيئة الرياضة بتقنين عمل مدارس الناشئين التى انتشرت بشكل كبير في طرابلس دون وجود ضوابط لها، مؤكدًا أنه يرحب بها ولكن يفترض أن تكون بشكل منظم خاصة مع انتشارها بشكل كبير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط