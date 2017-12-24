مجلس النواب يهنيء الشعب الليبي بمناسبــة الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا

عبر مجلـس النواب رئاسة وأعضاء عن تهانيه للشعب الليبي بمناسبــة الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا .

وقال مجلس النواب في بيان اصدره اليوم الاحد ” ان يوم 24 من شهر ديسمبـر يوم تاريخي خالد في ذاكرة الوطن، بإعـلان اتحاد وميلاد دولـة ليــبيا بهمـم رجال آمنوا بحرية الوطن واستقلاله ووحدته، فبذلوا لأجـل ذلك تضحيات عظام، وما كان نيـل الاستقلال إلا بنضال وجهـد وكفاح الآبـاء والأجداد ضـد الاحتلال والاستعمـار وجلدة أبناء الشعـب الليبي العظيم كافة، على الظُلم والقهر والجُوع والفقر، إلى أن نالت ليبيا استقلالها في مثل هذا اليوم من عام 1951 ميلادية” .

وحيا مجلس النواب ابناء وأحفاد المجاهدين الأوائل ومن يسيرون على طريقهم في درب الكفاح والنضال من أبناء القوات المسلحة لتحرير الوطن، وصونه ورفعته وتطهيره من الإرهاب والتطرف .

داعيا أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة والتسامح والمصالحة والترفع على كل ما يفرق للحفاظ على ما حققه الآبـاء والأجـداد، والحفاظ على وحدة ليـبيا.

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