سوء الطقس يوقف بث إذاعة سرت

توقف بث إذاعة سرت المحلية، اليوم الأحد، نتيجة عطل بجهاز الإرسال بسبب الأمطار القوية والرياح القوية التى هبث على المدينة أمس السبت.

وقال مدير إذاعة سرت المحلية الطاهر مفتاح أبوشيحة، لـ«بوابة الوسط» إن هوائي الإذاعة تعرض لخلل فني تسبب في وقف بث الإذاعة.

وأشار إلى ارتفاع الانعكاس على مرسلة الإذاعة الجديدة، التى تم تركيبها منذ شهرين فقط، مما قد يعرضها للتلف في حالة تشغيلها بشكل متواصل.

وأضاف أن فريقا فنيا تابعا لفرع قناة ليبيا الوطنية، يحاول منذ أمس التغلب على المشكلة، ومحاولة تفادي أي طاريء قد يلحق الضرر بالمرسلة.

وهطلت أمطار غزيرة على سرت وضواحيها مصحوبة برياح قوية أمس السبت، ما تسبب في إغلاق شوارع رئيسية وعرقلة حركة التنقل بالمدينة.

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