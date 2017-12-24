كاتب ليبي: حفتر يريد الاستفراد بالسلطة

المتوسط:

استعار الكاتب الليبي عمر الكدي، عنوان رواية الكاتب الكولومبي الراحل ماركيز (الجنرال في متاهته) كي يضعه مفتاحا لمقاله المنشور بصحيفة القدس العربي أمس السبت حول المشير خليفة حفتر.

وقال الكدي، إنه منذ عودة حفتر من منفاه في لانغلي بالولايات المتحدة بعيد قيام ثورة 17 فبراير 2011، دأب على تنفيذ مخططه الذي يتلخص في تشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة سبع سنوات، إلا أن التوصل إلى اتفاق الصخيرات الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 حال دون ذلك.

وأوضح الكدي، أن حفتر ادرك مؤخرا أن عليه الموافقة على الذهاب إلى الانتخابات لتحقيق فرصته في الوصول إلى الحكم، إلا أن مشكلته الرئيسية هي أنه لو ترشح إلى الانتخابات الرئاسية فعليه نزع بدلة المشير، ولكن إذا فشل في الانتخابات لن يستطيع العودة إلى بدلته الأثيرة وعندها سيفقد كل شيء، ولهذا لجأ إلى خيار التفويض وهو حملة بدأ أنصاره في التحشيد لها في شرق البلاد منذ عدة أشهر، ومفادها أنه بحلول يوم 17 ديسمبر 2017 ينتهي الاتفاق السياسي وتنتهي كل الأجسام المنبثقة عنه ويفوض الشعب خليفة حفتر قائدا للبلاد، وهو ما لخصه خطاب حفتر في اليوم نفسه.

وقال الكدي، إنه “عمليا لا يستطيع حفتر فرض إرادته على كل البلاد لا سياسيا ولا عسكريا، فمن الناحية السياسية يظل غرب البلاد الذي يشكل أكثر من 62 في المئة من عدد الناخبين هو الذي يحدد من يحكم البلاد، كما أن شعبية حفتر بدأت في الانكماش”.

وأضاف “أنه عسكريا لا يستطيع أيضا فرض إرادته على جميع الليبيين، فالقوة العسكرية الأهم موجودة في مصراتة وهي التي تمكنت من هزيمة تنظيم «داعش» وطرده من سرت، وإن اختلف أبناء مصراتة في قضايا كثيرة إلا أنهم على موقف واحد من حفتر، أما حلفاؤه في الزنتان فتغير موقفهم من حفتر بعد أن عين السراج اللواء أسامة الجويلي قائدا عسكريا للمنطقة الغربية، والذي تمكن مؤخرا من السيطرة على منطقة ورشفانة، وفي الجنوب لا يستطيع حلفاء حفتر من هزيمة القوة الثالثة المحسوبة على مصراتة، ولكنه يستطيع السيطرة على شرق ليبيا مما يجعل من سيناريو التقسيم أمرا واردا إذا طالت الأزمة”.

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