"والعكس صحيح" يفتتح أسبوع الفيلم الليبي في بنغازي

انطلقت ببلدية بنغازي أمس السبت فعاليات “أسبوع الفيلم الليبي” الذي ينظمه ويشرف عليه تجمع تاناروت الثقافي حتى يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري.

وافتتح الأسبوع السينمائي بفيلم “والعكس صحيح” وسيتم عرض عدة أفلام مشاركة في المهرجان هي Zero والهدية، ومية مية،و Salha، وسحاب، وحكاية جورب، وسيمفونية بنغازي، وخارطة غريق، و Share .

ويتضمن المهرجان تنظيم لقاءات عمل حول صناعة الفيلم القصير وكتابة سيناريو الفيلم يشرف عليها أساتذة مختصين في المجال من بينهم يوسف الجيلاني وسراج الطلحي، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الواقعية الجديدة سيلقيها الأستاذ إبراهيم بن سعد.

وقال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان رحاب شنيب إن هدف تجمع تاناروت الثقافي هو محاولة إعادة فن السينما عن طريق القيام بعدة أنشطة بينها عرض فيلم أسبوعيا كل يوم سبت مع مناقشته.

وكشفت شنيب عن أنه سيتم الإعلان عن مهرجان تاناروت السينمائي لعام 2018 وسيتم عرض في أسبوع الفيلم الليبي أفلاما ليبية متنوعة مع تنظيم محاضرات ولقاءات عمل خاصة بلغة الفن السابع .

يُشار إلى أن تجمع تاناروت من أبرز التجمعات الثقافية الفنية في بنغازي، ويتبنى العديد من المواهب، وينظم العديد من لقاءات العمل والمحاضرات في مجالات ثقافية .

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