إيطاليا: ممرات إنسانية لنحو عشرة آلاف من العالقين في مخيمات اللاجئين في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي ماركو منيتي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة “لاروبوبليكا” إن نحو عشرة آلاف شخص عالقين في مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا في 2018 من ممرات إنسانية تقلهم إلى أوروبا بصفة لاجئ. وحذر من أنه يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات “ذات مصداقية” حازمة بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين من أجل تحسين مراقبة التدفق “غير الشرعي” للمهاجرين الواصلين بحرا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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