ترامب يعاود انتقاد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مجددًا نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أندرو ماكابي، مشككًا في نزاهته.

وكتب ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو ماكابي يسابق الزمن للتقاعد مع الاستحقاقات الكاملة، 90 يومًا متبقية».

ويخطط ماكابي بدوره للتقاعد من منصبه خلال أشهر بعد توجيه اتهامات له بالتحيز ضده.

وفي العام الماضي، كان ماكابي هدفًا لانتقادات الجمهوريين للطريقة التي تعامل بها المكتب في تحقيقاته عن استخدام كلينتون خادمًا بريديًا إلكترونيًا خاصًا أثناء عملها وزيرةً للخارجية.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية أن مشرعين حققوا مع ماكابي في لجنتين منفصلتين كجزء من تحقيق جديد يخص مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق، الذي أجراه العام 2016 بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون.

وأوضحت الجريدة أن الدور الذي اضطلع به ماكابي في الإشراف على هذا التحقيق كان مجددًا محل فحص دقيق.

وكان ماكابي أصبح القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو الماضي، عقب طرد ترامب مديره السابق جيمس كومي، الذي كان يشرف بدوره على قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية العام 2016.

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