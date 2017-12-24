نور الهدى.. اكتشفها يوسف وهبي وطردتها غيرة أم كلثوم من مصر

فنانة لبنانية، ظهرت فى الأربعينيات من القرن الماضى، واستطاعت أن تكوّن قاعدة جماهيرية تنافس بها ليلى مراد وأسمهان، وغيرهما من نجمات الصف الأول.

"ألكسندرا نقولا بدران"، فنانة ومطربة لبنانية ولدت في 24 ديسمبر عام 1924 لعائلة مسيحية أرثوذكسية، وتأثرت بالطقوس الدينية المعتمدة على النغم الموسيقي، وظهر تميز صوتها فى حفلات المدرسة وفى الحفلات الخاصة، واشتهرت في مصر بـ"نور الهدى"، وهو الاسم الذي أطلقه عليها الفنان الراحل يوسف وهبي، كما أطلق عليها لقب "أم كلثوم لبنان"، حيث نافست مطربات عصرها.

جاءت أولى فرص "نور الهدى" الفنية عندما كان الفنان يوسف وهبى في زيارة عمل إلى الشام، وأعجب بصوتها، فطلب منها السفر إلى مصر، ولم تفوّت هي بدورها الفرصة، وجاءت إلى مصر، فقدم إليها بطولة فيلم «جوهرة» ثم فيلم «برلنتى»، ومنها انطلقت إلى المشاركة في الكثير من الأفلام، منها «مجد ودموع» مع محمد فوزي، و«ما تقولش لحد» مع سامية جمال وفريد الأطرش، و«عايزة أتجوز»، و«حكم قراقوش» وغيرها.

تعرضت الفنانة "نور الهدى" لأزمة كبيرة في مصر بسبب غيرة بعض الفنانات المصريات من هذه المرأة الآتية من بيروت لتسرق منهن بريق الشهرة، وكثرت الشكاوى بين غريماتها من الفنانات، من أمثال ليلى مراد ورجاء عبده وحتى كوكب الشرق أم كلثوم التي حرضت البعض ضدها، لذا قامت إدارة الشؤون العامة بعدم تجديد إقامتها، وقامت مصلحة الضرائب، بمنعها من تقديم أية حفلات في القاهرة والاكتفاء بغنائها في الأفلام فقط.

لم تستطع "نور الهدى" الصمود أمام جميع الهجمات التي وجهت إليها من أهل الفن في مصر، فغادرت إلى لبنان، وهناك حدث ما لم تكن تتوقعه، حيث استقبلتها السينما اللبنانية بشكل لا يليق، فلم يطرق بابها أحد لكونها نتاج المدرسة الغنائية المصرية، وتمنت أن يلحن لها الأخوان رحباني أو حتى الاشتراك بمهرجانات، وكان نتاجها الفني الوحيد في لبنان فيلم «لمن تشرق الشمس» الذي لم ينجح على الإطلاق، ورحلت "نور الهدى" في 9 يوليو عام 1998، تاركة بصمتها الخاصة فى تاريخ الفن المصرى والعربى.

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