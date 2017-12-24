تاجر حشيش يستوقف سيارة الشرطة

استقل تاجر مخدرات دنماركي كان يحمل ألف سيجارة حشيشة سيارة شرطة، بعدما ظن أنها وسيلة نقل بالأجرة على ما ذكرت الشرطة الدنماركية.

وقالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة «استقل تاجر حشيشة على عجلة من امره سيارة اجرة ليل الخميس في حي كريستيانيا. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما ادرك انه صعد الى سيارة للشرطة».

ويضم هذا الحي في العاصمة الدنماركية، منذ السبعينات، مجموعة من السكان تدير نفسها بنفسها وسوقًا كبيرة للقنب الهندي.

وكان التاجر يحمل حوالى ألف سيجارة حشيشة، على ما أوضحت الشرطة التي أوقفته على الفور.

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