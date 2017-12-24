غرفة محاربة داعش صبراتة: المتظاهرين طالبوا بعودة “المليشيات الاجرامية” للمدينة

أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش الارهابي بصبراتة، أن التظاهر السلمي حق مشروع لكل إنسان وكل مجموعة، ولكن بشرط اتباع الإجراءات الرسمية في طلب الإذن المسبق لإقامة هذه المظاهرة من مديرية الأمن بالمدينة، واختيار المكان والزمان المحدد لهم حتى يتم التنسيق لحماية المظاهرة.

وأوضحت الغرفة في بيان أصدرته، للرد على ما تداول عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء الجهات الرسمية على أحد المظاهرات في المدينة، أوضحت ان الغرفة ليست ضد عودة أي شخص من أبناء المدينة مهما كان توجهه، بشرط تسليم سلاحه للجهات الرسمية بالمدينة، ومثول من هو مطلوب أمام الجهات الأمنية والقضائية.

وأضاف البيان، ان الغرفة تعمل على ضمان المعاملة الحسنة والمحاكمة العادلة وذلك حسب التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

وكشف البيان أن “المتظاهرين طالبوا بعودة المليشيات الاجرامية إلى المدينة، مبينة أن عدد المتظاهرين كان محدود وأغلبه من النساء”.

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