المؤقتة تدعو الليبيين إلى نبذ الفرقة والتشرذم والجهوية

دعت الحكومة المؤقتة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة والتشرذم والجهوية، مؤكدة على ضرورة ترك الخلافات، والتركيز على اللحمة الوطنية، ودعم الشرعية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع، والتعاون حتى ترسو سفينة الوطن في ميناء السلام والأمن والرخاء.

المؤقتة وفي بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا، طالبت الليبيين بضرورة دعم الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية منبثقة من خيارات الشعب، وبروح الديمقراطية الحقيقية، دون أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة كانت، مشيرة إلى إلزامية التفاف الليبيين حول القوات المسلحة الليبية لتطهير ليبيا من الإرهاب.

المؤقتة قالت أيضا إن المحنة الإنسانية التي تمر بها ليبيا كانت بسبب أطراف خارجية، وذلك من خلال تدخلها السافر في الشأن الداخلي، ومحاولة فرض الوصايا على الشعب الليبي على حد قولها، مؤكدة بأن كفاح الآباء والأجداد ضد الاستعمار الإيطالي، وأرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية التي رووا بها ثرى الوطن لن تذهب سدى، حتى تهنأ بلادنا بالخير والأمن والرفاهية.

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