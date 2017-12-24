الخديعة ستكون في قانون الانتخابات ؟ … بقلم / المنتصر خلاصة

هناك ثلاث نظم انتخابية مهمة اولها نظام تمثيل الاكثرية.. وثانيها نظام القائمة النسبية وهو ما ابتلينا به ..وثالثها .. النظام المختلط… النظام الانتخابي الذي تم ترسيمه لنا سابقا وسيحاولون تمريره لاحقا هو القائمة النسبية به عيوب هائلة يأتي على رأسها سهولة خداع الجماهير من خلاله عبر القوائم التي ستقدم بأسماء مقبولة الا ان البقية لن تكون كذلك أي انه سيتم استعمال الاسماء الرنانة لتمرير الضعفاء وممن يسهل ركوبهم بشرائهم كما رأينا في الانتخابات السابقة ..

القائمة النسبية تؤدي الى الدفع بقوى سياسية اخلاط تضطر الى تشكيل حكومات ائتلافية كبيرة ومتعددة مما يترتب عنها ضعف وقصور وتشتت بسبب النزاعات فيما بينها مما يشل حركتها ويجعلها عرضة للابتزاز والشراء والارتهانات وبالتالي السقوط..ضعفها هذا يجعلها لاتقوم بالاعمال الكبيرة المطلوبة منها والتي انتخبتها الجماهير لاجلها وهي تلك التي تحتاج الحسم والمواجهة والصدام وهذا مرده بشكل رئيسي عدم القدرة على تشكيل اغلبية يمكنها من صياغة المطلوب وتنفيذ المشروع المأمول.

النظام المختلط مابين اللائحة والفردي كالذي تم في انتخابات المؤتمر الوطني شابه الكثير من الاخطاء وانقلاب موازين التحالفات فالقوائم على رأسها شخصيات مقبولة انما غير موجودة واعتبر ذلك نوع من التدليس اما الفردي فهو وبال على الوطن اذ بالاساس لايملك المشروع الوطني وقابليته للوساطة والمحسوبية وخضوعه للرشوة والابتزاز دائما متوفرة ..النظام المختلط لم يجدي معنا فقد انتج حكومات نهبوا عبرها الميزانيات بالمليارات وفرقوها فيما بينهم حتى يمتلكوا القواعد السياسية التي تجعلهم دائما وابدا في الواجهة حكاما وسادة وعادت البلاد بفضلهم الى حقبة الاربعينات لاكهرباء لاماء لا نقود .

التحدي امام الليبيين هو اقامة نظام انتخابي يستند على معايير ديمقراطية بحيث لايترك تقرير مصير ليبيا لحفنة نفعية انتهازية متحاذقة تمت تجربتها في السابق وثبت فشلها بل واجرامها ..هذا الرفض يجب ان تتبناه الجماهير وهي تقبل على الصناديق وان تستحضر اجرام هؤلاء الذين جعلونا نتلقى الصدقات ونحن من كنا اعزاء في وطننا وكرماء بين الناس ..ان هذا يتطلب وعي النخبة وجاهزية الشعب لتلقف المبادرة والتوجه نحو بناء ليبيا عبر ادوات الظرف المتاح بسواعد شبابها وبمشروع وطني واعد يتطرق لكل المعوقات وسبل حلها ..

سيكون هناك تلون انتخابي من طرف الطامعين في حكمنا والضحك علينا ولكن لن تعدو ان تكون مجرد دعايات و ذغذغة عواطف لاصطياد الاصوات لا اكثر ..ان كل مايستطيع ان يعد به هؤلاء هو حياة سهلة وعيشة هنية وهذه لن تكون سوى اكذوبة انتخابية فلقد جربناهم ورأينا كذبهم وعجزهم..فلم يعد بمقدورهم وقد صاروا اسرى الغير.. اسرى الاجنبي.. اسرى ماوراء الحدود ان يقدموا أي شي ..لقد باعوا البلاد مقابل ان يحظوا بالاهتمام والحظوة …ليبيا اليوم صنيعة غربية ..التغيير داخلها تم بادوات غير ليبية وان كانت الشخوص محسوبة على الليبيين وبالتالي لن يرضى السفير الاجنبي ان تكون ليبيا الا تحت حذائه ورهن اشارته ..علينا جميعا الاستيقاظ لهم وعدم انتخابهم فهؤلاء الذين يخاطبوننا بلساننا ليسوا منا ونحن لانمثل لهم سوى مجموعات تتسول الرواتب .

قواعد اللعبة السياسية السليمة تكون بتقسيم السلطة بين المتنافسين بمصداقية لاغش فيها ولا تدليس وبالتالي لنجاح أي انتخابات لابد ان نحترم قواعد اللعبة التي ارتضينا جميعا لعبها …دخول الاحزاب للانتخابات مع عدم وجود قانون يجيزها وينظمها يجعل من العملية الانتخابية اقرب الى الخديعة والتزوير ..هذه الاحزاب تحتاج الى المتابعة والمراقبة والتدقيق من اين اتت وتأتي باموالها كيف استطاعت الوصول ما هي نشاطاتها هل لها وجود فعلي ام فقط فرقعات اعلامية وحضور تلفزيوني تقوده المخابرات العالمية ..كل الموجود اليوم عليه علامات استفهام وبالتالي لايمكن قبول احزاب تتقدم الانتخابات الا وفق قانون صارم يجيزها وينظمها ويشرف على عملها ويدقق في وضعها ..

ان أي نظام انتخابي لكي ينجح لابد ان يكون بسيطا غير معقد وان صوره المتعدده تتحكم فيها عناصر مهمة ايا كانت صورته ..العدالة والشفافية والصدق وبالتالي لايمكن قبول الاحزاب في الانتخابات القادمة قبل ان يكون هناك قانون ينظمها ويشرف عليها .

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