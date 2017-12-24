ماكرون يلتقي بمقاتلين فرنسيين بالقرب من ليبيا

ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالقوات الفرنسية المتواجدة بالنيجر، لتشجيعهم وحثهم على الاستعداد للتعاطي مع الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ماكرون، إلى النيجر يومي الجمعة السبت، والتي ألتقى فيها مع الرئيس النيجري محمد يوسفو، الذي عقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا أعرب فيه، عن استعداد بلاده لتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل الافريقي، لأن الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري، مشدد على أن هناك مسائل رئيسية أخرى تثير القلق، من بينها تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا ومكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، على حد قوله.

وتعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات بقيمة أكثر من 400 مليون يورو إلى النيجر يتم تخصيصها لدعم مشاريع الأمن والتنمية والديمقراطية، في الفترة من 2017 إلى 2021 .

يشار إلى أن فرنسا تمتلك أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في النيجر (بالقرب من الحدود الليبية)، ويتواجد بها الآلاف من القوات الفرنسية، نظرا للأهتمام الفرنسي الكبير بالتواجد في القارة الأفريقية، التي كانت عدد كبير من دولها مستعمرات فرنسية.

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