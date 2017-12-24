18حكمًا ليبيًا في قائمة الفيفا الدولية

تسلم الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة الحكام المعتمدين دوليًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للعام المقبل 2018، وتضم تشمل 18 حكمًا وسط ومساعدين وشاطئية وصالات.

وجاء الحكم الدولي محمد رجب على رأس قائمة حكام الساحة بجانب أيمن الشريف وأسامة الجهاني وعبدالواحد حرويدة.

وجاء المساعدون الدوليون لتشمل خالد بلخير وعطية محمد وصلاح الحاسي ووحيد الجحاوي وباسم سيف النصر وإبراهيم أبوكوز.

وفي دولية الخماسي جاء الشارف الفزاني ومصطفى أبوعين وعلي أبوشكيوه ومحمد العفاس.

وكرة القدم الشاطئية جاء عزالدين عطية ومفتاح العلمي وعماد خربيش ويحيى الوحيشي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط