عميد بلدية درنة يكشف عن موعد وصول السيولة النقدية إلى المصارف التجارية

ليبيا – أكد عميد بلدية درنة أحميدة تربح على أن السيولة النقدية ستصل يوم الثلاثاء القادم إلى المصارف التجارية وفق المخصصات المالية المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وأوضح تربح وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أنه خلال لقائه آمر مجموعة عمليات عمر المختار العميد كمال الجبالي تم التنسيق مع الغرفة بشأن أخذ الإذن بدخول السيولة إلى مدينة درنة.

وأشاد عميد البلدية بدور الجبالي الذي كان دائماً حريصاً على تقديم الخدمة الإنسانية وتأمين دخول الأدوية والمواد الغذائية إلى المدينة وتقديم النصح والمشورة والتعاون.

تربح أشار إلى أن أفراد من أمن المنشآت سيقومون بتأمين السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء إلى حين وصولها للمصارف التجارية في المدينة واستلامها من قبل مندوبي المصارف وتوزيع الرواتب لمستحقيها وفق القيم المحددة.

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