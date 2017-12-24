«جنائي شحات» يضبط شخصين بحوزتهما رأس تمثال روماني

تمكنت عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات، من ضبط شخصين بحوزتهما رأس تمثال يعود للعصر الروماني.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمديرية، الملازم حسن بوأكريم، لـ«بوابة الوسط» الأحد إن عملية الضبط جاءت بعد أن ورد للقسم معلومات موثوقة عن وجود أشخاص يقومون بعرض قطع أثرية للبيع، حيث «جرى التعامل مع المعلومات والتأكد منها وأخذ الإذن من النيابة العامة للقيام بكمين لهم».

وأضاف: «تمكنت العناصر من ضبط الشخصين في كمين، وبحوزتهما رأس تمثال روماني وصحن معدني لونه نحاسي»، مشيرًا إلى أن «القطعة الفنية تعود لخمسين سنة ماضية».

ولفت إلى أن المديرية أخطرت مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة بالواقعة، كما أحالت القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حياله.

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