ديوان مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب الليبي بذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا

طبرق 24 ديسمبر 2017 (وال)- تقدم ديوان مجلس النواب الليبي اليوم الأحد، بخالص التهاني إلى كافة أبناء الشعب الليبي العظيم بمناسبة الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا في 24 من شهر ديسمبر عام 1951 ميلادية .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إن استقلال ليبيا في 24 ديسمبر عام 1951 تحقق بفضل الكفاح والنضال الذي بذله الآباء والأجداد، لنيل هذا الاستقلال وإيمانهم الصادق بليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفضهم للاستعمار والوصاية، فكان لهم ما أرادوا بعد أن أقنعوا العالم بعدالة قضيتهم التي يناضلونا من أجلها” .

وتابع البيان : “بهذه الذكرى العظيمة ندعو كافة أبناء شعبنا إلى الإقتداء بالآباء الأوائل الذين استطاعوا بالعمل الخالص للوطن، وبالصفح والتسامح ووحدة الصف والمصالحة، تحقيق استقلال ليبيا وتوحيدها والحفاظ على سيادتها . (وال- طبرق) إ م/ ر ت

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