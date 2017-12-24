ترامب: الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لحل الازمة الليبية

أكد رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، الأحد، في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، على دعم بلاده لحكومة الوفاق غير المعتمدة، ولليبيين الذين يسعون عن طريق المصالحة السياسية الوطنية إلى إقامة بلد موحد.

وأوضح ترامب أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة الليبية في الفترة الانتقالية، مبينًا أن ذلك يحرم تنظيم داعش الإرهابي والمليشيات الإرهابية المتحالفة معه من وجود ملاذ لهم في ليبيا، وفق تعبيره.

وشدد ترامب في رسالته، على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في الأزمة الليبية، وإنشاء مؤسسات جامعة للجميع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلد، قائلا “كان التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي قبل عامين خطوة هامة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للشعب الليبي، ولا يزال الاتفاق هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية”.

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