ترامب: الاتفاق السياسي لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق السياسي لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق، لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية ..ترامب وفي رسالة التهنئة التي بعث بها إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا.

قال إن التوقيع على الاتفاق السياسي قبل عامين كان خطوة مهمة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا، مشددا على وقوف بلاده مع الشعب الليبي لإنشاء مؤسسات شاملة للجميع، وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء البلد، وحرمان داعش والإرهابيين الآخرين من الملاذ الآمن على حد قوله.

مشيرا إلى أن الشعب الليبي بحاجة إلى الوحدة للتغلب على الإرهابيين، وتوفير الأمن، ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية الملحة، كما أكد ترامب في رسالته على مواصلة بلاده العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتعزيز مستقبل أكثر استقرارا وأمنا لليبيين جميعا.

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