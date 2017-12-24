العراق يحقق قفزة كبيرة في إيرادات النفط في نوفمبر

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات النفط في نوفمبر الماضي لتصل إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وأكثر من 105 ملايين برميل، مقارنة بــ5.45 مليار، و103 ملايين برميل، في شهر أكتوبر السابق.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «رويترز»، إن معدل الارتفاع في صادرات النفط خلال نوفمبر بلغ 27.4% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وأشار البيان إلى شراء النفط، من قبل 30 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة.

وتمثل هذه الصادرات، ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بشهر سبتمبر، الذي تمكن العراق خلاله من بيع 97.2 مليون برميل بموارد قدرها 4.86 مليار دولار، عبر سعر بيع وصل إلى 50 دولارًا للبرميل.

وعقدت منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك) مع دول خارج المنظمة بينها روسيا، اجتماعًا نهاية نوفمبر في فيينا اتفقت خلاله على تمديد خفض الإنتاج لـ9 أشهر أخرى حتى نهاية العام 2018، وصولاً لتحقيق الاستقرار وتحسين أسعار النفط.

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