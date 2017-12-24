افتتاح القسم الداخلي لطالبات جامعة سرت في أبوهادي

افتتح القسم الداخلي للطالبات في جامعة سرت (المبيت الجامعي أبوهادي).

حضر حفل الافتتاح رئيس الجامعة الدكتور أحمد المحجوب، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبدالسلام أبوخشم، والكاتب العام بالجامعة الدكتور عبد الله مهلهل، والمسجل العام الدكتور مفتاح حواس، وعدد من عمداء الكليات، ومديرو الإدارات والمكاتب بالجامعة.

وقال مصدر بمكتب الإسكان في الجامعة، لـ«بوابة الوسط»، إن رئيس الجامعة ومسؤوليها تجولوا داخل مبنى القسم الداخلي للطالبات في منطقة أبوهادي التي تبعد عن سرت 20 كيلو مترًا عن المدينة، واطلعوا على ملحقات المبيت الجامعي للطالبات اللواتي من خارج المدينة.

وأضاف المصدر أن مبنى المبيت الجامعي للطالبات جُهز بالكامل من خدمات ومرافق صحية وإيوائية جيدة.

يتسع القسم الداخلي لمئة طالبة ويجري توسيع القسم لاستيعاب المزيد من الطالبات.

جانب من الافتتاح (جامعة سرت)

جانب من الافتتاح (جامعة سرت)

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