بمناسبة ذكرى الإستقلال.. مجلس النواب يدعو الليبيين إلى نبذ الفرقة والمصالحة

ليبيا – تقدم مجلس النواب رئاسةً وأعضاء إلى الشعب الليبي بالتهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الـ66 لإستقلال البلاد.

وبهذه المناسبة رفع مجلس النواب في بيان صدر عنه وتلقت المرصد نسخة منه أسمى آيات التقدير والعرفان لأبناء و أحفاد المجاهدين الأوائل ومن يسيرون على طريقهم في درب الكفاح والنضال من أبناء القوات المسلحة لتحرير الوطن وصونه ورفعته وتطهيره من الإرهاب والتطرف.

مجلس النواب دعا الشعب في هذه المناسبة إلى نبذ الفرقة والتسامح والمصالحة والترفع على كل ما يفرقهم للحفاظ على ما حققه الاباء والأجداد والحفاظ على وحدة ليبيا.

وأعرب عن تمنيه بأن يجمع شمل أبناء ليبيا على كلمة سواء لما فيه خير البلاد والشعب وصون تراب الوطن وسيادته ووحدته.

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