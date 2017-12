دورة تدريبية بالقطرون حول الدعم النفسي

218TV | مراسلون

اختتمت شركة الصدارة للاستشارات والتدريب دورتها التدريبية للدعم النفسي والاجتماعي، والتي أُقيمت بدعم من المنظمة الدولية للجهرة، وشملت الكوادر المهنية بمركز البخي الصحي في مدينة القطرون، الذين استلموا شهادات التدريب في نهاية الدورة.

وتضمنت الدورة التدريبية التي استمرت مدة 3 أيام، التعريف بمعنى الدعم النفسي كما تطرقت إلى أساليبه المُتبعة في تقديمه داخل المجتمع لغرض نشر ثقافة الإيجابية ومواجهة النتائج النفسية للحروب والصراعات على المواطنين، بحسب ما ذكرته رئيسة فرع شركة الصدارة أمينة صالح إبراهيم.

وناقشت الدورة التدريبية سلوك “الوصم” السلبي، والذي يُعد أحد السلوكيات الاجتماعية السيئة التي تشهد انتشاراً عفوياً بين الليبيين لعدم درايتهم بحقيقة الآثار السلبية التي يُلحقها “الوصم” بالحالة النفسية لكل من يتعرض له.

ويتمثل سلوك “الوصم” السلبي في نعت الأشخاص بألقاب غير مقبولة تحمل دلالات تُشير إلى نقص أو اختلاف يعانون منه سواءً جسدياً أو عقلياً أو نفسياً، ما يولّد لديهم صعوبات في التكيّيف الاجتماعي.

