نجل مورينيو يحتفل بفوز برشلونة على ريال مدريد

امتد أثر الفوز الكبير لبرشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل في «كلاسيكو الأرض»، السبت، إلى احتفال نجل المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو.

ونشر نجل مورينيو صورة له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وهو يحتفل رافعًا علامة الـ3 بعد نهاية المباراة، بعدما حسم رفاق ميسي مباراة الكلاسيكو بثلاثية نظيفة.

وسبق لمورينيو أن درب ريال مدريد في الفترة من 2010 وحتى 2013 قبل أن يرحل منه إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يستقر بالعمل حاليًا في صفوف مانشستر يونايتد.

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