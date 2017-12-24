أغرب 5 أشياء تؤذي قلبك.. التعاسة الزوجية أخطرها

من شأن اتباعَ أسلوب حياة صحِّي أن يجعل القلبَ أكثر عافية، ويتمثل ذلك في ممارسة الرياضة والحفاظ على الجسم عند المستويات المناسبة من حيث الحجم والوزن.

لكن ذلك وحده لا يكفي، فهناك محاذير يجدر عدم الاقتراب منها، فتعرفوا معنا على أغرب خمسة أشياء تضر بصحة القلب.

أغرب 5 أشياء تضر بالقلب:

زحمة السير: قد تتسبب لك بتوتر وضغط كبير على القلب، وفق «ويب طب».

الوحدة: قد يزيد شعورك بها من فرص الإصابة بأمراض القلب.

مناوبات العمل الليلية: تضر ساعتك البيولوجية وقد تسبب النوبة قلبية.

قلة النوم: النوم أقل من 6 ساعات يومياً يصيبك بأمراض القلب.

التعاسة الزوجية: قد ترفع الخلافات الزوجية من فرص إصابتك بأمراض القلب.

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